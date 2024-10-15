وزارة النفط الايرانية تستخدم التكنولوجيا الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي لحل التحديات

وفي رسالة وجهها بمناسبة حلول اليوم العالمي للمواصفات في عصر الذكاء الاصطناعي: إن يوم 14 أكتوبر، اليوم العالمي للمواصفات، هو فرصة لإعادة التأكيد على أهمية التقييس ودوره في تطوير واستدامة الصناعات. إن شعار هذا العام "رؤية مشتركة لعالم أفضل لصناعة الابتكار والبنية التحتية في عصر الذكاء الاصطناعي" يدعونا إلى التعاون العالمي في تعزيز البنية التحتية والابتكار الصناعي.

وتابع وزير النفط: التطورات العالمية والإقليمية، خاصة في منطقة غرب آسيا، أبرزت أهمية الاهتمام بالمعرفة الحالية ومواجهة التحديات. تلعب تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي دورًا رئيسيًا في التنمية المستدامة والتعامل مع المشكلات المعقدة، وتوفر المعايير القوية والشاملة منصة مناسبة للاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.

وأكد: تفتخر وزارة النفط بأن تعلن أنها بجهودها المتواصلة والالتزام بالمواصفات القياسية تمكنت من الفوز بلقب "الوزارة الأولى في التقييس" على المستوى الوطني. ويأتي هذا النجاح نتيجة الاهتمام الخاص بالمعايير العالمية لاستخدام الابتكارات وتشكيل اللجان المتخصصة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأضاف باك نجاد: تمامًا كما حدث خلال الأوقات الصعبة للدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) عندما لم تتوقف عجلات صناعة النفط أبدًا، فإن الاعتماد الآن أيضًا على الامتثال الصارم للمعايير واستخدام التقنيات الحديثة ، وخاصة الذكاء الاصطناعي، يسعى للتغلب على التحديات الحالية. ولا تساهم هذه الجهود في استقرار الصناعة النفطية وسلامتها فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا للتنمية المتوازنة لهذه الصناعة للأجيال القادمة.

وتابع: انني إذ أهنئ جميع العاملين الدؤوبين في الصناعة النفطية بهذا اليوم، وخاصة المتخصصين والخبراء في لجان تطوير ومراجعة المواصفات ولجان التقييس في الشركات الأربع الرئيسية التابعة لوزارة النفط، أتمنى في ظل الالتزام الدقيق بالمعايير والجهود المستمرة، ان يتم تعزيز مكانة البلاد على المستوى العالمي اكثر فاكثر.

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