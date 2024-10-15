مستشار قائد الثورة يزور السفير الإيراني في لبنان الذي جرح في تفجيرات اجهزة البيجر

واستفسر مخبر خلال الزيارة عن الوضع الصحي للسفير الايراني وسأل الباري تعالى له الشفاء العاجل والكامل ليعود إلى المسؤولية المهمة لمعقل الدبلوماسية الإيرانية في منطقة المقاومة.

وقال: رغم أن الإصابة والاستشهاد على أيدي أشقى أهل الأرض هو شرف عظيم، إلا أن الصهاينة لا يستطيعون تحقيق أهدافهم بهذه الأعمال الإرهابية.

وفي إشارة إلى الجرائم المختلفة واللاإنسانية التي يرتكبها الصهاينة، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: لا توجد جريمة في تاريخ البشرية لم يرتكبها الصهاينة.

بدوره أشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان إلى هذه الجريمة الكبرى للصهاينة وأضاف: للأسف، ان بعض وسائل الاتصال هذه كانت حتى في حيازة المواطنين العاديين.

وأشار مجتبى أماني إلى تعاون أجهزة التجسس الغربية في هذا العمل الإرهابي، مؤكدا انه رغم جهود الاعداء الشاملة، الا إن السفارة الإيرانية في لبنان تعمل بكامل طاقتها كما كانت من قبل، وسيعود إلى بيروت في المستقبل القريب.

يذكر انه في مساء الثلاثاء 17 ايلول/سبتمبر ، انفجرت آلاف أجهزة الاتصال "البيجر" التي كانت بأيدي افراد من مختلف وحدات ومؤسسات حزب الله، ما أدى إلى استشهاد واصابة العديد من عناصر الحزب والمواطنين العاديين.

وقد انفجر أحد هذه الأجهزة بالقرب من سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى اماني ما أدى إلى إصابته.

وبعد هذه الحادثة تم نقل السفير أماني إلى البلاد لغرض العلاج.

انتهى ** 2342