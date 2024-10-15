١٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤٤ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85628132
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المکتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 177

١٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤٤ ص
رمز الخبر: 85628132
المکتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 177

طهران/ 15 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ، ارتفاع عدد القتلى الصحفيين الفلسطينيين إلى 177 منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال المكتب الحكومي في بيان امس الاثنين: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 177 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وذلك بعد اغتيال المصور الصحفي في قناة الأقصى الفضائية أيمن محمد رويشد.

وأدان المكتب "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين"، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن ارتكاب "هذه الجريمة".

"الإعلامي الحكومي" بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 177

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف شهید وجريح فلسطينيين وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

انتهی**1426

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