بدء مراسم تشييع الشهيد اللواء نيلفروشان في طهران

انطلقت مراسم تشييع كبار مستشاري حرس الثورة الاسلامية في لبنان الشهيد اللواء عباس نيلفروشان صباح اليوم الثلاثاء من ساحة الامام الحسين (ع) بطهران بحيث كانت الوفود الرسمية والشعبية بإنتظار وصول جثمانه الطاهر منذ ساعات الصباح الاولى.

ومن المقرر أن تقام مراسم تشييع وداعية مساء اليوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب والعشاء في حسينية السيدة فاطمة الزهراء (ع) بطهران، كما ستقام ايضا مراسم تشييع وداعية يوم الأربعاء في مسقط راسه أصفهان بحيث يوارى الثرى هناك بعد ظهر الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر.

هذا وقد اقيمت مراسم تشييع حاشدة للمستشار الكبير في حرس الثورة الاسلامية الشهيد اللواء عباس نيلفروشان في مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف بالعراق يوم امس الاثنين.

وفي وقت سايق، ومن مقر الامم المتحدة بنيويورك، اصدر رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة 27 ايلول/سبتمبر وبدعم من الولايات المتحدة، أمرا باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في االضاحية الجنوبية لبيروت.

ونتيجة لهذا الأمر قصفت المقاتلات الصهيونية مساء الجمعة، المناطق السكنية في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية بشكل عنيف ومتواصل، وقد اعلنت بعض مصادر الكيان الصهيوني أن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذته 8 إلى 12 مقاتلة من نوع إف- 35 ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن كل منها طنا من المتفجرات الامريكية.

هذا وقد اعلن حزب الله في لبنان في بيان له يوم السبت 28 ايلول/سبتمبر عن ارتقاء امينه العام سيد المقاومة السيد حسن نصرالله شهيدا على طريق القدس.

وبذلك، وبعد مسيرة مشرفة من الجهاد والنضال حقق العميد الشهيد عباس نيلفروشان أمنيته الطويلة بالاستشهاد، واستشهد الى جانب الأمين العام لحزب الله في لبنان.

انتهى**ر.م