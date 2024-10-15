استشهاد 31 فلسطينيا إثر قصف الاحتلال الصهيوني في غزة

وأعلنت مصادر إخبارية ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائليلي على غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 31 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

كما أعلنت المصادر عن شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال منزلا في بني سهيلا شرق خان يونس.

وأفادت المصادر باستشهاد 5 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا ببلدة الفخاري شرقي خان يونس.

كما اشارت مصادر فلسطينية الى استشهاد قصف طائرات الاحتلال مربعاً سكنياً قرب مسجد في تل الهوا جنوب غرب قطاع غزة مما خلف شهداء وجرحى ومفقودين تحت الأنقاض وكذلك استشهاد 3 فلسطينيين و6 جرحى في قصف الاحتلال منزلا في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق غزة.

وأضاف المصادر أن انتشال شهيدين أحدهما أشلاء والبحث مستمر عن 12 مفقوداً تحت الأنقاض في منطقة الصناعة بتل الهوا.

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