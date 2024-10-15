لجنة الصداقة العسكرية الإيرانية -العُمانية تنعقد في مسقط

عقدت لجنة الصداقة العسكرية الإيرانية -العُمانية المشتركة اجتماعها السنوي التاسع عشر يوم الاثنين 14 تشرين الأول/أكتوبر، والذي استضافته سلطنة عٌمان.

وقد ترأس الوفد الايراني رئيس العلاقات الدولية والدبلوماسية الدفاعية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد "محمدي احدي" بينما ترأس الوفد العُماني مساعد رئيس أركان القوات المسلحة العُمانية للعمليات والتخطيط العميد الركن حامد بن عبدالله البلوشي.

وفي هذا الاجتماع،استعرض الجانبان عددا من القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع والتي تساعد على تعزيز التعاون الثنائية في المجالات العسكرية وأنشطة اللجنة المذكورة.

يشار الى انه كان في استتقبال الوفد الايراني كلا من رئيس لجنة الصداقة لدى الجانب العماني وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمان والملحق العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الدولة.

انتهى**ر.م