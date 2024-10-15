مسؤول: الحرب في غزة تفضح مزاعم حقوق الإنسان

وقال حضرتي في تصريح للصحفيين على هامش مراسم تشييع جثمان الشهيد اللواء نيلفروشان، في إشارة إلى جرائم الصهاينة في غزة ولبنان، قال: نتنياهو جن جنونه وسيدمر نفسه والإسرائيليين.

وأضاف حضرتي: "إسرائيل" تجد نفسها بين خیارین كلاهما ينتهى الى الهلاك؛ ارتكاب مزيد من القتل بجنون واشعال النار في المنطقة وجر أمريكا الى الحرب. او ارساء السلام والهدوء في نطاق محدود والذي ينتهى ايضا الى هلاكها كونها اختارت مسارا يتمثل في اشعال النار في المنطقة والقضاء على نفسها.

وأكد يجب أن يتحرك الضمير الإنساني، تجاه ما یجری حالیا فی هذه المرحلة من التاريخ البشري، حيث يقتل بعض الأبرياء والبعض الآخر يتفرج. والمؤسسات الدولية وحقوق الإنسان فقدت أثرها.

وقال حضرتي: ما یجري في غزة ولبنان من الحرب والدمار يفضح كل المزاعم الزائفة بشأن حقوق الإنسان التي قدمت للعالم على مر 50 أو 60 عاما.

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