اليونيسف: لا يوجد مكان آمن للأطفال فى غزة

وقالت المنظمة في تغريدة على صفحتها للتواصل الاجتماعي عبر منصة "إیكس" اليوم الثلاثاء، حول قصف قوات الاحتلال خياما للنازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، امتلأت شاشاتنا مرة أخرى بصور الأطفال الذين يقتلون ويحرقون، وصور العائلات تحاول الهروب من الخيام التي تتعرض للقصف.

وأكدت ضرورة إيقاف العنف الرهيب ضد الأطفال، وطالبت العالم بوضع حد فورا للوضع في غزة.

وبدعم أميركي تشن "إسرائيل" منذ أكثر من عام حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 140 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

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