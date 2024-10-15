١٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٠٤ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85628637
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رئيس البرلمان الإيراني يلتقي نظيره الزيمبابوي في جنيف

١٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٠٤ م
رمز الخبر: 85628637
رئيس البرلمان الإيراني يلتقي نظيره الزيمبابوي في جنيف

طهران/15 تشرين الأول/لأكتوبر/إرنا- التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "محمد باقر قاليباف" ، رئيس برلمان زيمبابوي "جاكوب موديندا" وتبادلا الآراء حول العلاقات الثنائية و مختلف القضايا الدولية.

والتقى رئيسا برلماني البلدين اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر على هامش الدورة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف.

وانطلقت اجتماعات الدورة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، المقام في مدينة جنيف السويسرية منذ یوم الاحد22 أكتوبر ويستمر حتى الخميس القادم.

وتسلط الدورة الـ 149 العادية للاتحاد البرلماني الدولي، الضوء على موضوع استخدام العلوم والتكنولوجيا والابداع من أجل مستقبل أكثر سلاما واستدامة.

وتأسس الاتحاد البرلماني الدولي ( IPU) التابع للأمم المتحدة عام 1889 م، وهدفه الرئيسي هو تعزيز السلام والتعاون بين الدول من خلال الحوار بين برلمانات العالم، ويعقد قمتين رئيسيتين كل عام حيث يتبادل الرؤساء والممثلون الآخرون لبرلمانات العالم الآراء ويوافقون على القرارات.

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