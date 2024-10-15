إيران رائدة في زيادة إنتاج النفط في منظمة أوبك

ويظهر تقرير المصادر الثانوية للأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أن إيران أنتجت 3 ملايين و 316 ألف برميل من النفط الخام في ايلول/سبتمبر، اي بزيادة 21 ألف برميل عن آب/أغسطس 2024.

وبحسب هذه المصادر ايضا، فإن أعضاء هذه المنظمة قدأنتجوا 26 مليونا و 44 ألف برميل من النفط خلال شهر ايلول/سبتمبر، أي أقل بـ 604 آلاف برميل عن انتاج شهر آب/ اغسطس 2024 الذي سجل 26 مليونا و 648 الف برميل من النفط الخام.

وبحسب تقرير أوبك لشهر آب/أغسطس 2024، فقد جاءت السعودية في المرتبة الاولى بإنتاج يومي مقداره 8 ملايين و 971 ألف برميل، واحتل العراق المرتبة الثانية بإنتاج يومي مقداره 4 ملايين و 112 ألف برميل، بينما حافظت إيران على مرتبتها الثالثة من الانتاج في هذه المنظمة بإنتاج يومي مقداره 3 ملايين و 316 برميلا.

ارتفاع إنتاج إيران من النفط رغم تراجع إنتاج أوبك

ووفقا لهذين التقريرن فقد ازداد إنتاج النفط الإيراني بمقدار 21 ألف برميل يوميا، بينما انخفض إنتاج السعودية بمقدار 23 ألف برميل وإنتاج العراق بمقدار 155 ألف برميل في الشهر الماضي.

كما اظهر احدث تقرير لأمانة أوبك، أنه من بين الدول الأعضاء في أوبك، حققت إيران أكبر زيادة في إنتاج النفط في شهر ايلول/سبتمبر، بحيث سجل إنتاج النفط الإيراني نموا بنسبة 0.6% مقابل انخفاض إجمالي إنتاج النفط لأعضاء أوبك بنسبة 2.3%.

و زاد إنتاج النفط لأعضاء أوبك+ 47 ألف برميل يوميا في ايلول/ سبتمبر، كما حقق زيادة عن شهر آب/ اغسطس الذي سجل 14 مليونا و 13 ألف برميل يوميا لتصل الى 14 مليونا و 60 ألف برميل يوميا في شهر ايلول/سبتمبر. ومع ذلك، أظهر إنتاج النفط الروسي انخفضًا بمقدار 28 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.

هذا وقد خفضت الدول الأعضاء في أوبك وأوبك+ إنتاجها الاجمالي من النفط الخام بمقدار 557 ألف برميل في ايلول /سبتمبر، بحيث سجل الانتاج الاجمالي في ايلول/سبتمبر 40 مليونا و 104 آلاف برميل بينما كان 40 مليونا و 661 ألف برميل في شهر آب/أغسطس.

خفض إنتاج أوبك من النفط في ايلول/سبتمبر 2024

وبحسب تقرير المصادر الثانوية، أنتجت إيران 3 ملايين و 316 ألف برميل من النفط الخام في أيلول/سبتمبر، بزيادة 21 ألف برميل عن شهر آب/ أغسطس 2024.

وبالمقابل ازداد إنتاج أربعة أعضاء في هذه المنظمة، هم إيران وفنزويلا والإكوادور والكويت، خلال الفترة التي يستعرضها التقرير مشيرا الى ان أكبر زيادة في الإنتاج بواقع 21 ألف برميل يوميا تتعلق بإيران.

يشار الى ان إيران وفنزويلا وليبيا تعفى من اتفاق خفض الإمدادات من المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغير الأعضاء في أوبك (أوبك+).

ووفقا لأحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك، فقد انخفض سعر النفط الخام الثقيل الإيراني في ايلول/سبتمبر بمقدار أربعة دولارات وأربعة سنتات، أي ما يعادل 5.2%، مقارنة بشهر آب/ أغسطس 2024.بينما بلغ سعر الخام الإيراني الثقيل 73 دولارا و 59 سنتا في ايلول/ سبتمبر 2024 والذي كان قد سجل 77 دولارا و 63 سنتا للبرميل في آب/ أغسطس 2024.

توقعات بخفض الطلب على النفط بمقدار 210 آلاف برميل

واشار التقرير الى ان متوسط ‌‌سعر النفط الخام الثقيل الإيراني قد بلغ 81 دولارا و 85 سنتا في عام 2024، ووصل سعر سلة نفط أوبك إلى 73 دولارا و 59 سنتا للبرميل في ايلول/ سبتمبر 2024، أي بزيادة 4 دولارات و 82 سنتاً (6.1%) عما كان عليه في شهر آب/ أغسطس 2024.

كما اشار هذا التقرير الى ان الطلب العالمي على النفط الخام لعام 2024 سيرتفع بمقدار مليون و 640 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطلب العالمي على النفط لعام 2024 إلى 104 ملايين و 140 ألف برميل.

ووفقا لتقرير أوبك، تظهر توقعات الطلب على النفط الخام في تشرين /أكتوبر انخفاضا قدره 100 ألف برميل مقارنة بشهر ايلول/سبتمبر 2024.

وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري أيضا أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليون و 640 الف برميل يوميا في عام 2025 ليصل إلى إجمالي 105 ملايين و 780 الف برميل يوميا. وهذه التوقعات أقل بمقدار 210 ألف برميل عن الشهر السابق.

انتهى**ر. م