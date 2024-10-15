حماس : عملية أسدود رد فعل طبيعي على عدوان الاحتلال

ونعت حماس في بيان لها اليوم الثلاثاء، منفذ العملية البطولية؛ مشددة على، أن "هذه العمليات هي التحرك الواجب والمناسب في ظل استمرار المجازر والترويع والحصار والتنكيل بحق شعبنا وأرضنا، وتمثل عملاً بطولياً جديداً يضاف لسجل مقاومتنا المتصاعدة في وجه اعتداءات الاحتلال، وتأكيد أن المجازر ستواجه بمزيد من الضربات".

وأضافت الحركة، أن "هذه العملية وما سبقها من عمليات في عمق الكيان، تثبت قدرة المقاومة على إيلام وإيجاع هذا العدو، والرد على مخططاته الخبيثة لوأد المقاومة والاستفراد بشعبنا وأرضنا".

كما دعت حماس في بيانها، إلى "مزيد من العمليات الموجعة في قلب الاحتلال، ولمزيد من الغضب والتوحد خلف خيار مقاومة الاحتلال، وإشعال جبهات المواجهة كافة حتى وقف العدوان ودحر الاحتلال".

وقتل ضابط في قوات الاحتلال الإسرائيلي (الشرطة) وأصيب 5 آخرون بجروح – اليوم الثلاثاء- اثر عملية إطلاق نار، استشهد منفذها في اسدود المحتلة.

وفي السياق ذاته، اقرت وسائل إعلام عبرية، أن "مسلحًا أطلق النار تجاه قوة من الشرطة الإسرائيلية في يفني أسدود وقتل أحدهما وأصاب الآخر"؛ قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار تجاهه.

انتهى ** ح ع

________________________________

المصدر/ المركز الفلسطيني للاعلام