قاليباف يغادر جنیف متوجها إلى طهران

وشارك قاليباف اجتماعات الدورة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي والتي انعقدت في مدينة جنيف الاحد22 أكتوبر؛ حيث القى کلمة مطالبا فيها بوقف العدوان الاسرائیلي علی غزة و لبنان.

وسلطت الدورة الـ 149 العادية للاتحاد البرلماني الدولي، الضوء على موضوع استخدام العلوم والتكنولوجيا والابداع من أجل مستقبل أكثر سلاما واستدامة.

وتأسس الاتحاد البرلماني الدولي ( IPU) التابع للأمم المتحدة عام 1889 م، وهدفه الرئيسي هو تعزيز السلام والتعاون بين الدول من خلال الحوار بين برلمانات العالم، ويعقد قمتين رئيسيتين كل عام حيث يتبادل الرؤساء والممثلون الآخرون لبرلمانات العالم الآراء ويوافقون على القرارات.

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