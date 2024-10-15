الجهاد الاسلامي : عملية اسدود البطولية دليل على استعداد المقاومة الدائم لتوجيه الضربات المؤلمة للكيان الغاصب

واعتبرت الجهاد الاسلامي في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "العملية البطولية النوعية في أسدود، بالداخل الفلسطيني المحتل في العام 48، التي استهدفت دورية لجنود العدو الصهيوني، هي رد فعل طبيعي على المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد شعبنا المقاوم الصامد، وآخرها إحراق خيام النازحين على من فيها من أطفال ونساء وشيوخ، في شمال قطاع غزة".

ونعت حركة الجهاد، الشهيد البطل منفذ العملية؛ مؤكدةً على ان "شعبنا المعطاء وقوانا المقاومة سيواصلون مواجهة مخططات العدو على امتداد الأرض الفلسطينية".

انتهى ** ح ع

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المصدر / المركز الفلسطيني للاعلام