١٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٤٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85629037
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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2350 شهيدا

١٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٤٩ م
رمز الخبر: 85629037
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2350 شهيدا

طهران / 15 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى ألفين و350 شهيدا و10 آلاف و906 جرحى.

وأفادت الوزارة في بيان، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 41 شهيدا و124 جريحا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى ألفين و350 شهيدا و10 آلاف و906 جرحى".

ولفت هذا البيان، إلى عدد الضحايا المسجل خلال الساعات الـ24 الأخيرة شمل "11 شهيدا و 48 جريحا" في جنوب لبنان و"6 شهداء و 31 جريحا" بمحافظة النبطية (جنوب)، إضافة إلى "3 شهداء و 21 جريحا" بمحافظة البقاع (شرق) و"18 جريحا" بمحافظة بعلبك الهرمل (شرق) و"21 شهيدا و 6 جرحى" بمحافظة الشمال.

انتهى ** ح ع 

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المصدر / وكالات

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