حمدان : قوات الاحتلال تواصل عزل شمال غزة وتشديد الحصار عليه

وأضاف حمدان في كلمة مصورة اليوم الثلاثاء، "إن الاحتلال يقصف كل مظاهر الحياة في جباليا، ويمنع انتشال الشهداء والجرحى، ويمنع وصول أي مساعدات للمنطقة"؛ مؤكدا بأن "هذه التطورات هي مقدمة لتطبيق ما يُسمي خطة الجنرالات الرامية لعزل شمال غزة تماما، وقطع المساعدات عن الموجودين به، واعتبارهم مقاتلين لتبرير قتلهم".

وأعتبر القيادي في حماس، أن "كل ما يتم رصده على الأرض من تحركات إسرائيلية في شمال القطاع، يؤكد أننا أمام واحدة من أكثر الخطط العسكرية انحطاطا ونازية في التاريخ الحديث، وضعها قادة لا أخلاق ولا شرف عسكري لديهم، وتدل على الاستهتار الصارخ بالقوانين الدولية".

وتابع، أن "هذه الخطة هي تتويج لعام كامل من الإبادة الوحشية التي استخدم فيها جيش الاحتلال النازي كافة الأسلحة والمجازر التي يندى لها الجبين، والتي لم تمكنه من تحقيق أهدافه ولم تدفع الشعب لمغادرة أرضه".

واكد، بان "هذه الممارسات ليست حربا وإنما هي خروج على كافة القوانين الدولية والأعراف، وإن على المجتمع الدولي محاسبة هذا الاحتلال الصهيو- نازي"؛ مبينا أن "قيم الإنسانية تتعرض لانتكاسة كبيرة في ظل استمرار غطرسة وفاشية هذا الاحتلال التي يهدد بقاء المنظومة الدولية".

ودعا حمدان "المجتمع الدولي والأمم المتحدة"، لـ "تجاوز الإرادة الأميركية، واتخاذ قرارات لحماية المدنيين ووقف الجرائم التي ترتكب ضدهم وتحاسب قادة الاحتلال. وحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية عما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من مجازر وتجويع وحصار".

واضاف : إن الولايات المتحدة متورطة في كل المجازر الإسرائيلية من خلال مواصلة تبنيها نفس الرواية السياسية التي تمثل غطاء للاحتلال.

كما دعا "الدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية"، الى "التحرّك الفوري والعاجل وبكل الوسائل، في الشوارع والساحات والجامعات والنقابات، لممارسة كل الضغوط والتأثير لوقف عدوان الاحتلال الصهيوني في قتل وتهجير شعبنا".

واستطرد حمدان : ندعو قادة الرأي والعلماء في أمتنا للعمل الجاد من أجل تفعيل دور الأمة وحراكها في مواجهة العدوان الصهيوني والدعم الأميركي لهذا العدوان.

وختم هذا القيادي في حركة حماس، بالقول : نجدّد تأكيدنا أن هذه الخطة الوحشية المسمَّاة بـ (خطة الجنرالات)، محكوم عليها بالفشل، فكما تحطّمت كافة محاولات حكومة الاحتلال وجيشها الفاشي، على مدار عام كامل من الإبادة والإجرام، لإخضاع شعبنا، أو دفعه للهجرة أو الاستسلام، فإن خطته في شمال القطاع ستتحطّم، أمام صخرة ثبات وإرادة وصمود أبناء شعبنا الصَّابرين المرابطين في شمال قطاع غزة، وبسالة وشجاعة مقاومتنا الباسلة.

انتهى ** ح ع

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المصدر / الجزيرة