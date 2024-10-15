ايران تهزم قطر برباعية في التصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال

تقدم منتخب قطر عبر هدف المعز علي في الدقيقة 17، قبل أن ترد إيران برباعية عن طريق سردار آزمون (42 و48) ومحمد محبي (65 و90+8).

وشهدت مباريات المجموعة التي أقيمت يوم الثلاثاء أيضاً، فوز أوزبكستان على الإمارات 1-0 في طشقند، وقرغيزستان على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-0 في بيشكيك.

وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بفارق الأهداف أمام أوزبكستان، مقابل 4 نقاط لكل من الإمارات وقطر، و3 لقرغيزستان، ونقطتين لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

بدأ منتخب قطر المباراة بصورة جيدة، وعمد لاعبوه إلى الاستحواذ على الكرة ومحاولة شن الهجمات، إلى جانب إيقاف اندفاع المنتخب الإيراني.

وأثمرت البداية القطرية عن افتتاح التسجيل في الدقيقة 17 بعدما أرسل لوكاس مينديز تمريرة طويلة ذكية وصلت خلف المدافعين إلى المعز علي الذي تقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة قوية في سقف المرمى.

بعد هذا الهدف اندفع المنتخب الإيراني إلى الهجوم سعياً لتعديل النتيجة، في حين عمد لاعبو قطر على تهدئة اللعب ومحاولة تدوير الكرة بحثاً عن شن الهجمات المرتدة، وحصل منتخب إيران على فرصة عبر تسديدة أميد نورأفكن من خارج منطقة الجزاء والتي سيطر عليها الحارس مشعل برشم (31).

ثم ضاعت أبرز الفرص الإيرانية في الدقيقة 32 عبر تسديدة سردار أزمون من خارج منطقة الجزاء ولكن العارضة تدخلت لتحرمه من التسجيل.

ونجح منتخب إيران في تسجيل هدف التعادل قبيل نهاية الشوط الأول بعدما ارتقى أزمون لتمريرة أميد نورأفكن العرضية ليلعب كرة رأسية قوية داخل المرمى (42).

وكاد منتخب قطر يستعيد التقدم إثر ركلة ركنية نفذها عفيف وارتقى لها بوعلام خوخي ليلعب كرة رأسية ارتدت من العارضة (45+2)، ورد المنتخب الإيراني عبر محاولة محمد محبي الذي تابع تمريرة سعيد عزت اللهي وسدد من زاوية ضيقة لكن الكرة ارتدت من التقاء القائم بالعارضة (45+5).

بدأ منتخب إيران الشوط الثاني بقوة، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 48 عن طريق أزمون الذي استغل ارتباك الدفاع والحارس برشم في التعامل مع تمريرة طويلة ليسدد دون مضايقة في الشباك.

بعد هذا الهدف عاد منتخب قطر لمحاولة شن الهجمات من أجل تعديل النتيجة، في حين اعتمد منتخب إيران على الانطلاقات السريعة، والتي شكلت خطورة على المرمى في أكثر من مناسبة.

ونجح منتخب إيران في تسجيل الهدف الثالث عبر هجمة سريعة وصلت من خلالها الكرة إلى أزمون الذي تقدم داخل المنطقة ومرر إلى محمد محبي ليحول الكرة في الشباك الخالية (65).

في الدقائق المتبقية تحكم منتخب إيران في المجريات، ليضيف الهدف الرابع قبيل نهاية الوقت بدل الضائع للشوط الثاني إثر ركلة ركنية ارتقى لها محمد محبي ليلعب كرة رأسية في الشباك (90+8).

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تلتقي قطر مع أوزبكستان في الدوحة، والإمارات مع قرغيزستان في أبو ظبي، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع إيران.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الإمارات على قطر 3-1 في الريان وإيران على قرغيزستان 1-0 في أصفهان وأوزبكستان على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-0 في طشقند، في حين شهدت الجولة الثانية فوز إيران على الإمارات 1-0 في العين وأوزبكستان على قرغيزستان 3-2 في بيشكيك وتعادل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع قطر 2-2 في فينتيان، وشهدت الجولة الثالثة فوز قطر على قرغيزستان 3-1 في الدوحة وتعادل الإمارات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-1 في العين وأوزبكستان مع إيران 0-0 في طشقند.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

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