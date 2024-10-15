قاليباف يعود الى طهران قادما من جنيف

وكان قاليباف قد زار جنيف للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي.

وخلال هذه الزيارة، القى رئيس مجلس الشورى الاسلامي كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية العامة للاتحاد البرلماني الآسيوي، والجمعية العامة للاتحاد البرلماني الإسلامي، كما التقى رؤساء برلمانات عدد من الدول المشاركة.

وفضلا عن الموضوع الرئيسي للاجتماع والذي كان حول استخدام الذكاء الاصطناعي، كان موضوع جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان محور خطاباته واجتماعاته وطالب برلمانات الدول باتخاذ إجراءات ضد هذه الجرائم والعمل على فتح طريق آمن لإرسال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة بالحرب.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور قاليباف قام قبل توجهه الى جنيف بزيارة إلى بيروت لمدة يوم واحد وتفقد المناطق التي تعرضت لهجمات الكيان الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت واطلع على اخر الاوضاع فيها.

وبعد عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين اللبنانيين ، توجه قاليباف إلى جنيف لايصال رسالة منكوبي الحرب والنازحين إلى اسماع العالم في هذا الاجتماع الدولي.

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