إيران وجمهورية أذربيجان تؤكدان على متابعة وتطوير المشاريع المشتركة في مجال الطاقة

وخلال لقائه شاهين مصطفى ييف نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان بعد ظهر الثلاثاء في طهران، اشار وزير النفط الايراني محسن باك نجاد إلى أن البلدين لديهما الكثير من أوجه التشابه الثقافية والتاريخية والوطنية، الأمر الذي سيعزز التقارب بين الشعبين وقال: في السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية، يحظى الجيران بأولوية خاصة، ومكانة جمهورية أذربيجان مميزة بينهم، لذلك آمل أن نشهد تحسنا في التعاون بين البلدين في ظل الحكومة الـ14.

وبين أن مجال النفط والطاقة يعد أحد محاور تطوير العلاقات الاقتصادية مع جمهورية أذربيجان، وقال: في هذا المجال، نرحب بأي مبادرات تقترحها جمهورية أذربيجان لتحسين مستوى التعاون. إن تطوير وزيادة التعاون بين البلدين في مجال الطاقة أمر ضروري ويتطلب البنية التحتية اللازمة.

واذ اكد على تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين بهدف تسريع تطوير التعاون في مجال الطاقة، عيّن وزير النفط نائبه للشؤون الدولية والتجارية لمتابعة تشكيل وأنشطة فريق العمل هذا.

من جانبه هنأ نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وزير النفط الايراني على توليه هذا المنصب وقال: الآن هناك علاقات واسعة بين إيران وجمهورية أذربيجان، مبنية على أساس جذور عريقة، والغرض من زيارتنا لإيران هو البحث في العلاقات بين البلدين والتفاوض بشأن تنفيذ المشاريع المستقبلية.

وفي إشارة إلى لقائه أمس الاثنين مع رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان قال مصطفى ييف: إن الرئيس بزشكيان مهتم بتطوير العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان. كما أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يولي أهمية كبيرة للعلاقات المتبادلة مع إيران واعلن التزامه بتنفيذ المشاريع الجارية والمستقبلية.

كما رحب بتشكيل فريق عمل مشترك بين إيران وجمهورية أذربيجان لمتابعة وتطوير المشاريع الثنائية.

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