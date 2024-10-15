عراقجي: نعارض تدخلات الدول الأجنبية في منطقة القوقاز

وخلال لقائه في طهران مساء الثلاثاء، شاهين مصطفى ييف نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان ، قيّم عراقجي بشكل إيجابي تصميم دول المنطقة على حل القضايا عبر التفاوض والتوصل إلى اتفاق سلام، وأعلن استعداد ايران للمساعدة في هذا الصدد.

وأشار إلى جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعبين الأعزلين الفلسطيني واللبناني، والتي ينفذها بدعم من بعض الدول الغربية، مؤكدا ضرورة التحرك العالمي لوقف هذه الجرائم.

واذ اعلن معارضة إيران لتدخلات الدول الأجنبية في منطقة القوقاز، أكد عراقجي على ضرورة استخدام قدرات دول المنطقة، بما في ذلك الآلية التشاورية 3+3.

وفي إشارة إلى أهمية جمهورية أذربيجان في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعرب وزير الخارجية الايراني عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

كما أشار إلى دور اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين باعتباره مهما في هذا الصدد.

*لن نسمح بالهجوم على جيراننا من أراضي جمهورية أذربيجان

وفي هذا اللقاء قال نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، في الاشارة إلى اللقاءات والمحادثات المفيدة والبناءة مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن زيارته والوفد المرافق له الى طهران أظهرت جهود بلاده لتطوير العلاقات مع إيران.

ووصف شاهين مصطفى ييف التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والترانزيت والكهرباء والمياه والنفط بأنه مفيد ومثمر، وأعرب عن أمله في أن تتواصل عملية التعاون الثنائي في ظل الحكومة الايرانية الجديدة نظرا للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.

وقدم المسؤول الاذربيجاني شرحا حول التطورات في منطقة القوقاز، وأكد على نهج باكو في إحلال السلام في المنطقة وقال أن جمهورية أذربيجان لن تسمح أبدا بالهجوم على جيرانها من أراضيها.

انتهى ** 2342