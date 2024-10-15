تشييع حافل لجثمان الشهيد "نيلفروشان" في مدينة قم المقدسة

وفي المراسم القى حجة الإسلام حسين مؤمني كلمة اشار فيها إلى العون الإلهي في انتصار الحق وقال: إن شاء الله ستنتصر جبهة الحق والمسلمين، وزوال إسرائيل الخبيثة قريب بعونه تعالى.

ومن ثم تلا الرادودان عباس حيدر زاده وحسن شلبافان مراثي بالمناسبة.

وفي هذه المراسم ردد المشاركون هتافات منددة بجرائم الكيان الصهيوني الغاشم والمتعطش للدماء، وأكدوا على مواصلة طريق الشهداء ودعم جبهة المقاومة الإسلامية حتى النصر النهائي ومحو هذا الكيان المزيف من خارطة العالم.

وفي ختام هذه المراسم اقيمت الصلاة على جثمان الشهيد نيلفروشان بامامة آية الله السيد علي أكبر أجاق نجاد سادن جامع جمكران المقدس في مرقد "السيدة المعصومة (س)".

وقد استشهد اللواء عباس نيلفروشان، المستشار العسكري في الحرس الثوري الإسلامي، يوم الجمعة 27 ايلول/سبتمبر في القصف الجوي الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية مع السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله ومرافقيهما، وأعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري العثور على جثته يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد وصول الجثمان الطاهر من بيروت الى بغداد تم تشييعه مساء الاثنين في مدينتي كربلاء والنجف، ومن ثم نقل إلى إيران.

وجرت مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان في طهران صباح الثلاثاء، وبعد أن أقيمت مراسم الوداع تم نقله إلى مدينة قم.

وسيتم دفن جثمان الشهيد يوم غد الخميس في مسقط راسه اصفهان.

انتهى ** 2342