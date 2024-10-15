الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: يمكن لإيران أن تصبح عضوا مراقبا بنهاية العام الجاري

وقال بارسغيان في تصريح له يوم الثلاثاء: تلقينا طلبًا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحصول على صفة مراقب. سيتم الآن النظر في الطلب في اللجنة [الاقتصادية] الأوراسية في الوقت المناسب. نعتزم تقديم هذا الطلب إلى رؤساء الدول الأعضاء في أوراسيا للموافقة عليه في الدورة القادمة للمجلس الأعلى في ديسمبر.

وقال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي الشهر الماضي: من المتوقع أن يتم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مع جمهورية إيران الإسلامية في عام 2025 وهذا سيؤدي إلى تطوير التبادل التجاري .

ووقع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية تجارة حرة مع جمهورية إيران الإسلامية قبل اشهر ، ويتطلب تنفيذها موافقة برلمانات الدول الأعضاء ومجلس الشورى الإسلامي الايراني. سيقوم الطرفان بإلغاء التعريفات الجمركية بشكل كامل على 87 بالمائة من البضائع في تجارتهما.

وفي وقت سابق، جرت عملية الموافقة على هذه الاتفاقية في برلمانات بيلاروسيا وروسيا وقيرغيزستان. ويتوجب على أرمينيا وكازاخستان، باعتبارهما عضوين آخرين في الاتحاد الأوراسي، وكذلك جمهورية إيران الإسلامية، باعتبارها طرفًا في الاتفاقية مع هذا الاتحاد، اجراء العملية القانونية للموافقة على تنفيذ الاتفاقية.

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