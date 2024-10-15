١٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٢٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85629217
T T
٠ Persons

سمات

تعليق آية الله مكارم شيرازي على تهديد الكيان الصهيوني باغتيال آية الله السيستاني

١٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٢٥ ص
رمز الخبر: 85629217
تعليق آية الله مكارم شيرازي على تهديد الكيان الصهيوني باغتيال آية الله السيستاني

قم / 16 تشرين الاول/ اكتوبر/ارنا- ارنا – قال آية الله ناصر مكارم شيرازي احد مراجع الدين في مدينة قم المقدسة ردا على التهديد باغتيال آية الله السيستاني من قبل الكيان الصهيوني: إن تهديد الكيان الصهيوني هذا يدل على عدم التزامه بأي خط أحمر.

وفي رسالة مصورة بشان الأحداث الأخيرة في المنطقة والحرب بين الكيان الصهيوني وحزب الله صرح آية الله مكارم شيرازي بان الوحدة والانسجام بين حزب الله والشعب اللبناني يبعد عنهم كل خطر.

واكد أن حزب الله قادر على هزيمة الكيان الصهيوني مرة أخرى باستخدام نفس القدرات والقوى المخلصة.

ولفت الى أن إيران لم تتوان عن دعم حزب الله والشعب اللبناني واضاف: إن ما ينتظره الشعب اللبناني من إيران اليوم هو دعم وتعزيز معنويات المقاتلين وجبهة المقاومة من قبل العلماء ومراجع الدين الذي هو امر مهم جدا في منتصف الحرب.

وأكد الأستاذ البارز في الحوزة العلمية في مدينة قم أنه ينبغي أن نتعلم من الحروب الماضية بين حزب الله والكيان الصهيوني وسبب انتصار الشعب اللبناني في تلك الحروب، وقال: تجربة هذا النصر يجب أن تتكرر في الحرب الحالية وجعل حزب الله ينتصر مرة أخرى.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .