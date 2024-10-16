وزير الصناعة الايراني يصل إلى إسلام آباد للمشاركة في اجتماع منظمة شنغهاي

وجرت مساء الثلاثاء، مراسم استقبال لوزير الصناعة الايراني محمد أتابك وأعضاء الوفد المرافق له من قبل مسؤولي وزارة الخارجية الباكستانية بالإضافة إلى سفير جمهورية إيران الإسلامية في اسلام اباد.

وسيشارك رئيس الوفد الايراني ويلقي كلمة في الاجتماع الثالث والعشرين لرؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون اليوم الاربعاء.

كما سيعقد اجتماعات ثنائية مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ووزير التجارة الباكستاني جام كمال خان على هامش هذا الحدث الإقليمي الهام.

يذكر ان جمهورية إيران الإسلامية إلى جانب 9 دول أخرى وهي روسيا والصين والهند وباكستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وبيلاروسيا هي أعضاء دائمة في هذه المنظمة.

وخلال القمة الثالثة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي، تم قبول إيران رسميًا وتقديمها باعتبارها العضو الرئيسي التاسع في هذه المنظمة الإقليمية المهمة.

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