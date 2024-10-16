حزب الله يستهدف دبابتي "ميركافا" بالصواريخ الموجهة ويُسقط مسيّرة "هرمس 450" ثانية

وافاد موقع الميادين في تقرير انه في آخر عملياتها، استهدفت المقاومة الإسلامية ‌‌عند الساعة الـ 01:50 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تجمعاً لأفراد وآليات "جيش" الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.

بعد ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة الـ 04:30 من بعد الظهر، 3 جرافات ودبابة "ميركافا" على أطراف راميا بالصواريخ الموجهة، ما أدّى إلى احتراقها، وقتل وجرح من فيها.

ثم عند الساعة الـ 05:30 ظهراً، استهدف المجاهدون تجمعاً لقوات الاحتلال قرب موقع راميا أيضاً، وذلك بقذائف المدفعية.

وعند الساعة الـ 06:00 من بعد الظهر، استهدفت المقاومة دبابة ميركافا مرّة ثانية وذلك في أثناء محاولة تقدمها إلى أطراف بلدة راميا بصاروخ موجه، ما أدّى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وكانت المقاومة قد استهدفت عند الساعة الـ 05:30 فجراً، تجمعاً لأفراد وآليات "جيش" الاحتلال في خلة الفراشات في بلدة رب ثلاثين بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:45 مساءً الثلاثاء، تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط عيتا الشعب بصلية صاروخية.

وبذلك، يكون ‏عدد الآليات المستهدفة منذ بدء الغزو البري للاحتلال الإسرائيلي عند حدود جنوبي لبنان، قد بلغ نحو 14 دبابة و4 جرافات وناقلة جند، بحسب بيانات المقاومة الإسلامية.

صليات صاروخية نحو حيفا وصفد المحتلتين

وبالتزامن مع التصدي الميداني، تواصل المقاومة ضرب المواقع الإسرائيلية والمستوطنات الشمالية وعمق الكيان، حيث قصف مجاهدوها عند الساعة الـ 02:20 من بعد ظهر الثلاثاء مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة.

وعند الساعة الـ 06:10 من بعد الظهر، قصفت المقاومة الإسلامية مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

وأيضاً، قصف مجاهدو المقاومة قاعدة "نفتالي" قرب صفد بصلية صاروخية كبيرة، وذلك عند الساعة الـ 07:00 من مساء الاربعاء.

وفي نفس الساعة، استهدفت المقاومة مربض الزاعورة بصلية صاروخية، ثم أعادت استهداف المربض عند الساعة الـ 08:00.

كذلك، استهدفت المقاومة عند الساعة الـ 08:00 مساءً، مربض مدفعية ‌‏الاحتلال الإسرائيلي في "ديشون" بصلية صاروخية.

وكانت المقاومة قد استهدفت عند الساعة الـ 01:30 مستوطنة "كريات شمونة"، شمالي فلسطين المحتلة، بصلية صاروخية.

إسقاط مسيّرتي "هرمس 450" في أقل من 24 ساعة

كما أسقط مجاهدو المقاومة في وحدات الدفاع الجوي، عند الساعة 06:00 من بعد ظهر الاربعاء، طائرة مسيرة إسرائيلية ثانية من نوع "هرمس 450"، وقد شوهدت تحترق في أجواء فلسطين المحتلة.

أتى ذلك بعدما أسقطت وحدات الدفاع الجوي، عند منتصف الليل، طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمس 450" أيضاً.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف مستوطنة "كرمئيل" شمالي فلسطين المحتلة.

وتأتي هذه العمليات دعماً لقطاع غزة وإسناداً لمقاومتها الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

انتهى ** 2342