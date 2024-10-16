١٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85629225
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جيش الاحتلال يعلن إصابة 23 جندياً خلال 24 ساعة

١٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٢٠ ص
رمز الخبر: 85629225
جيش الاحتلال يعلن إصابة 23 جندياً خلال 24 ساعة

طهران / 16 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، إصابة 23 من جنوده في قطاع غزة وشمال فلسطين المحتلة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال في تصريح مقتضب، إن 23 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا بجراح متفاوتة، خلال المعارك في قطاع غزة والشمال في الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق معطيات وإعلانات رسمية للاحتلال، فقد قتل 39 إسرائيليًا بصفوف الجيش والمستوطنين بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية وحزب الله وجبهات الإسناد وعمليات بالداخل الفلسطيني منذ بداية أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قتل جندي من شرطة الاحتلال وأصيب 5 إسرائيليين آخرين بعملية إطلاق نار، في مدينة أسدود المحتلة، قبل إطلاق النار على المنفذ واستشهاده.

ووفق معطيات نشرتها قناة “كان” الإسرائيلية، فإن عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين منذ بدء حرب الإبادة على غزة، بلغ تجاوز 700 قتيل بين ضابط وجندي.

وأوضحت القناة أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، أي بين 7 و26 أكتوبر، قتل 326 عنصرا من الجيش الإسرائيلي.

ووفقا لمعهد التأمين الوطني في إسرائيل، قُتل 885 إسرائيلياً بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باستثناء العسكريين.

ويتعمد جيش الاحتلال إخفاء ما يتعرض له خسائر في عدد القوات والآليات المدمرة، غير أن وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد وجود فجوة كبيرة في الأرقام بين ما يعلن وما يصل المستشفيات.

انتهى ** 2342

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