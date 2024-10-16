عراقجي يتوجه الى الأردن

وسيجتمع عراقجي في هذه الزيارة مع كبار المسؤولين الاردنيين و سيجري مباحثات معهم حول القضايا الاقليمية ووقف جرائم الكيان الصهيوني.

وکتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" في صفحته على منصة إكس: سيتوجه عراقجي ايضا إلى مصر وتركيا في اطار جولته الاقليمية واجراء مشاورات تهدف الى وقف الابادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

وكان وزير الخارجية الايراني قد قام خلال الايام الاخيرة بجولة قادته الى كل من لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وسلطنة عمان لاجراء مشاورات دبلوماسية حول مستجدات الساحة في غزة و لبنان وبذل جهود لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد لبنان وغزة.

واكد عراقجي خلال لقاءاته الدبلوماسية و مكالماته الهاتفية مع نظرائه ومسؤولي الدول التي زارها مؤخرا على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو الى ارساء السلام في المنطقة.

وكان عراقجي قد اكد خلال مشاوراته مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان ان جولته الاقليمية هذه والجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها الجمهورية الاسلامية الايرانية تستمر حتى الحصول على نتائج ايجابية خدمة للسلام و الاستقرار في المنطقة باكلمها.

انتهی**1426