83 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء

واعلنت وزراة الصحة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة إلى 42 ألفًا و344 شهيدا، بالإضافة لـ 99 ألفًا و13 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وارتقى في مدينة غزة وشمال القطاع 5 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "القرم" تسكن فيه أسر نازحة بجوار برج الإيطالي بمنطقة النصر شمال غرب مدينة غزة.

وأطلق طيران الاحتلال نيران أسلحته الرشاشة تجاه منازل الأهالي شرق مخيم جباليا، تزامنًا قصف مدفعي يستهدف المخيم.

واستهدفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية تطلق النار تجاه منازل بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع. كما قصف الاحتلال برج "وفا" السكني في الفالوجا غرب مخيم جباليا مع مواصلة حصار شمال غزة وشن الغارات والقصف المدفعي ونسف المباني فيها.

وأصيب مجموعة من الأطفال في قصف الاحتلال على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وواصل الاحتلال في مدينة رفح، قصفه الجوي والمدفعي على مناطق وسط وشرقي وشمالي مدينة رفح.

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