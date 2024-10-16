عراقجي يصل الى الاردن

استكمالا لجولته الاقليمية، وصل وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي صباح اليوم الاربعاء الى عَمّان العاصمة الاردنية وسط ترحيب رسمي من مسؤولي هذا البلد، وذلك من أجل لقاء كبار المسؤولين الأردنيين واجراء المحادثات حول اخر مستجدات المنطقة.

وهذه هي الوجهة السابعة لجولات وزير الخارجية الإقليمية تماشيا مع استمرار الجهود الدبلوماسية الإيرانية لوقف الحرب في غزة ولبنان.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي خلال هذه الزيارة بنظيره وكبار المسؤولين الأردنيين لبحث أهم القضايا في المنطقة، لا سيما ضرورة وقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان.

هذا وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما على أنها تريد السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة وأنها حاسمة في مسألة حماية مصالحها وأمنها القومي.

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