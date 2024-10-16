عراقجي يلتقي نظيره الاردني في عَمّان

وخلال زيارته للاردن استكمالا لجولته الاقليمية، التقى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي اليوم الاربعاء في عَمّان العاصمة الاردنية نظيره الاردني "ايمن الصفدي" وتبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا والتطورات الإقليمية.

وهذه هي الوجهة السابعة لجولات وزير الخارجية الإقليمية تماشيا مع استمرار الجهود الدبلوماسية الإيرانية لوقف الحرب في غزة ولبنان.

وضمن المشاورات الإقليمية،وفي وقت سابق سافر عراقجي إلى لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وسلطنة عُمان وتباحث مع كبار مسؤولي هذه الدول حول آخر التطورات في غزة ولبنان والجهود المبذولة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

هذا وكان قد التقى عراقجي نظيره الاردني في آب/أغسطس بطهران وذلك قبل عملية الوعد الصادق 1.وحينها صرح وزير خارجية الاردن بانه لا يحمل رسالة من الكيان الصهيوني وأن الهدف الأساسي من زيارته هو حل الخلافات بين إيران والأردن بما يضمن المصالح المشتركة لافتا الى أن الخطوة الأولى لمنع تصاعد التوترات في المنطقة هي وقف عدوان الكيان الصهيوني على غزة.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي خلال هذه الزيارة ايضا كبار المسؤولين الأردنيين لبحث أهم القضايا في المنطقة، لا سيما ضرورة وقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان.

هذا وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما على أنها تريد السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة وأنها حاسمة في مسألة حماية مصالحها وأمنها القومي.

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