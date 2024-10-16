عراقجي يلتقي بملك الأردن

والتقى "سيد عباس عراقجي" اليوم الأربعاء 16 تشرين الأول/أكتوبر بالملك عبد الله بن الحسين وتبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا والتطورات الإقليمية.

وخلال زيارته للاردن استكمالا لجولته الاقليمية، التقى وزير الخارجية الايراني اليوم الاربعاء نظيره الاردني وتبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا والتطورات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد قام خلال الايام الاخيرة بجولة قادته الى كل من لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وسلطنة عمان لاجراء مشاورات دبلوماسية حول آخر المستجدات في غزة و لبنان وبذل الجهود لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد لبنان وغزة.

وهذه هي الوجهة السابعة لجولات وزير الخارجية الإقليمية تفي إطار الجهود الدبلوماسية الإيرانية لوقف الحرب في غزة ولبنان.

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