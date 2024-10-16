إيران من بين الدول الخمس الأولى المنتجة لتوربينات محطات الطاقة

وصرح رئيس معاونية ادارة الانتاج في شركة الطاقة الحرارية "ناصر اسكندري" بأن أحدث تقنيات صناعة محطات الطاقة متوفرة داخل ايران بجهود الخبراء الإيرانيين، والأسواق العالمية والإقليمية تعترف فعليا بإيران كواحدة من أقوى منتجي محطات الطاقة.

ولفت رئيس معاونية ادارة الانتاج في شركة الطاقة الحرارية الى ان قطاع محطات توليد الكهرباء خطوات مهمة في مجال تصدير توربينات محطات توليد الكهرباء في المناقصات العالمية، مؤكدا على ان صناعة محطات توليد الكهرباء في ايران تتجه نحو التميز والتألق.

وضمن تأكيده بأن الخدمات التي تقدمها صناعة الكهرباء في ايران تعادل مستوى المؤشرات العالمية وما فوقها، اوضح اسكندري بأن عامل جاهزية توليد الكهرباء لمحطات الطاقة الحرارية الذي يعد من أهم مؤشرات صناعة محطات توليد الطاقة في العالم، و هو رقم جيد في العالم ويصل إلى 95%، لكن وبفضل الجهود المبذولة فقد تمكنت ايران من الوصول الى عامل جاهزية يزيد عن 98٪.

وبالاشارة الى أن أكثر من 91% من أجزاء محطات الكهرباء الايرانية مصنعة محليا، بيّن اسكندري بأنه يتم توفير أكثر من 94٪ من استهلاك الكهرباء في ايران عن طريق محطات الطاقة الحرارية، وحاليا تمكنت ايران من احتلال المركز التاسع في العالم من حيث القدرة المركبة لمحطات الطاقة الحرارية.

وأضاف بأن الشركات الإيرانية تنشط ايضا في مجال إصلاح وتحسين محطات الطاقة في الخارج، ويتم تنفيذ العديد من الإجراءات المتعلقة بإصلاح وصيانة وتحسين محطات الطاقة في المنطقة من قبل خبراء إيرانيين، لذلك، هناك آفاق جيدة جدا في مجال محطات الطاقة، ومن المؤكد أن ايران ستحقق مراتب أفضل في مجال انتاج وبناء محطات الطاقة.

انتهى**ر. م