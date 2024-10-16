وكالات إغاثة عالمية: إسرائيل تمنع دخول الطعام إلى شمال غزة منذ 1 أكتوبر

وقال البيان:لم تسمح إسرائيل بدخول أي طعام إلى شمال غزة منذ 1 أكتوبر الجاري وتعرض المدنيين للتجويع وتقصفهم في منازلهم وخيامهم.

وأكد البيان أنه لا يمكن للعالم أن يستمر في الوقوف مكتوف الأيدي بينما ترتكب الحكومة الإسرائيلية الفظائع في غزة.

وأضاف:لا ينبغي إجبار المدنيين على الفرار لتلقي المساعدات ويجب حماية الذين يختارون البقاء في منازلهم بموجب القانون الدولي.

واتهمت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير في مارس/آذار الماضي، "إسرائيل" بـ«تعمد» منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقالت أوكسفام في تقريرها: رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية، ذات مغزى في قطاع غزة.

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