إسرائيل ترتكب 6 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفا و 409 شهداء و 99 ألفا و 153 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

کما قالت منظمة أوكسفام الخيرية و 37 وكالة إغاثة عالمية، في بيان مشترك اليوم الأربعاء: إن شمال غزة يتعرض للمحو ويجب على قادة العالم إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل على الفور.

وقال البيان:لم تسمح إسرائيل بدخول أي طعام إلى شمال غزة منذ 1 أكتوبر الجاري وتعرض المدنيين للتجويع وتقصفهم في منازلهم وخيامهم.

وأكد البيان أنه لا يمكن للعالم أن يستمر في الوقوف مكتوف الأيدي بينما ترتكب الحكومة الإسرائيلية الفظائع في غزة.

وأضاف:لا ينبغي إجبار المدنيين على الفرار لتلقي المساعدات ويجب حماية الذين يختارون البقاء في منازلهم بموجب القانون الدولي.

واتهمت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير في مارس/آذار الماضي، إسرائيل بـ «تعمد» منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقالت أوكسفام في تقريرها: رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية، ذات مغزى في قطاع غزة.

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