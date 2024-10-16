متحدث الخارجية : ايران والاردن يؤكدان على حماية الامن والاستقرار في المنطقة

واوضح بقائي في منشور له على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي : ان الدكتور عراقجي قدم شرحا، خلال اللقاء مع العاهل الاردني اليوم، حول الوضع الحساس الراهن في المنطقة، بسبب جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني في غزة ولبنان.

واضاف : لقد تم في هذا اللقاء التاكيد على توفر الارادة المشتركة من اجل توسيع وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وختم بقائي : ان العقيدة الراسخة لدى ايران والاردن، هي اننا بحاجة الى تقارب حازم وقرار جماعي لوقف الاعتداءات والجرائم، وحماية ارواح الابرياء والدفاع عن امن واستقرار المنطقة.

انتهى **ح ع