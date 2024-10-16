١٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85630113
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متحدث الخارجية : ايران والاردن يؤكدان على حماية الامن والاستقرار في المنطقة

١٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٣٠ م
رمز الخبر: 85630113
متحدث الخارجية : ايران والاردن يؤكدان على حماية الامن والاستقرار في المنطقة

طهران / 16 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، وفي معرض الاشارة الى تفاصيل اللقاء بين الوزير السيد عباس عراقجي مع العاهل الاردني عبد الله الثاني في عَمان اليوم الاربعاء، صرح بان "عقيدة ايران والاردن الراسخة هي الدفاع عن امن واستقرار المنطقة في ظل الظروف الامنية الحساسة اليوم، والناجمة عن جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان".

واوضح بقائي في منشور له على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي : ان الدكتور عراقجي قدم شرحا، خلال اللقاء مع العاهل الاردني اليوم، حول الوضع الحساس الراهن في المنطقة، بسبب جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني في غزة ولبنان.  

واضاف : لقد تم في هذا اللقاء التاكيد على توفر الارادة المشتركة من اجل توسيع وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وختم بقائي : ان العقيدة الراسخة لدى ايران والاردن، هي اننا بحاجة الى تقارب حازم وقرار جماعي لوقف الاعتداءات والجرائم، وحماية ارواح الابرياء والدفاع عن امن واستقرار المنطقة.

انتهى **ح ع

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