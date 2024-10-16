عبدالله الثاني : الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية

وحذر عبدالله من، أن "استمرار القتل والتدمير سيبقي المنطقة رهينة العنف وتوسيع الصراع"؛ منوها الى "ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان كخطوة أولى نحو التهدئة".



وجدد العاهل الاردني في هذا اللقاء، التأكيد على "حرص الأردن من اجل بذل كل الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل استعادة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية"؛ حسب وكالة "عمون" الاخبارية.



كما اشار الى أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإغاثية للحد من الكارثة الإنسانية هناك.



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