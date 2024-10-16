١٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٤١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85630251
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عراقجي يغادر الاردن متوجها الى مصر

١٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٤١ م
رمز الخبر: 85630251
عراقجي يغادر الاردن متوجها الى مصر

عَمان / 16 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - غادر وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، الاردن اليوم الاربعاء، متوجها الى مصر.

واشار موفد ارنا، بان الوزير عراقجي وصل على راس وفد دبلوماسي الى عَمان صباح اليوم؛ حيث التقى الملك ووزير الخارجية وعددا من كبار المسؤولين في هذا البلد.

علما ان اخر زيارة لمسؤول ايراني كبير الى مصر، تعود لـ 14 عاما مضت؛ حيث كان الشهيد حسين امير عبداللهيان، يتولى ادارة الشؤون العربية والافريقية بوزارة الخارجية الايرانية، والذي كان قد توجه الى القاهرة للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية لرئيس جمهورية مصر الحالي "عبد الفتاح السيسي".

وتجدر الاشارة ايضا، الى ان مصر تشكل المحطة الثامنة من الجولة الاقليمية التي بداها وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي منذ نحو اسبوعين، بهدف التنسيق بين الاجراءات الهادفة الى وقف جرائم الكيان الصهيوني وتفعيل اطلاق النار في غزة ولبنان.

انتهى ** ح ع

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