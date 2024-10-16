وزير الصناعة : لتنفيذ الاتفاقات الثنائية بين طهران واسلام اباد .. توجيه دعوة الى وزير التجارة الباكستاني لزيارة ايران

وفي تصريح لمراسل "ارنا" بنهاية اجتماع القمة الـ 23 لقادة الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في اسلام اباد، اشار اتابك الى مباحثاته اليوم مع وزير التجارة الباكستاني "جام كمال خان"؛ وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية بالوكالة محمد مهاجر، وايضا رضا اميري مقدم سفير ايران في اسلام اباد.

وتحدث وزير الصناعة الايراني حول وقائع هذا اللقاء، مؤكدا على ضرورة توظيف الطاقات الكامنة الواسعة لتوسيع التجارة بين البلدين.

واضاف : كما اكدت خلال المباحثات مع نظيري الباكستاني، على متابعة تنفيذ التوافقات الحاصلة بين طهران واسلام اباد، في المجالات التجارية والاقتصادية؛ حيث اتفق الجانبان على دراسة القضايا والتحديات التي تعترض مسار التجارة المشتركة.

وتابع اتابك قائلا : كما وجّهتُ في هذا اللقاء، دعوة لوزير التجارة الباكستاني من اجل القيام بزيارة رسمية الى ايران؛ على ان يتم وضع الاجراءات التي يجب ان تدخل حيّز التنفيذ في اطار اتفق عملاني بين البلدين.

انتهى ** ح ع