عراقجي يصل الى القاهرة

وكان في استقبال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي على ارض مطار القاهرة عدد من المسؤولين المصريين.

ومن المقرر ان يجري عراقجي محادثات في القاهرة مع نظيره المصري ومسؤولين مصريين كبارا آخرين فيما يخص اهم القضايا والتطورات في المنطقة وخاصة ضرورة وقف الحرب على غزة ولبنان.

ومصر هي الدولة الثامنة التي يزورها عراقجي خلال جولاته الاقليمية الحالية للتشاور مع كبار المسؤولين في المنطقة لتنسيق الخطوات من اجل التصدي للكيان الصهيوني وايقاف ماكينة القتل الصهيونية في غزة ولبنان.

وقد زار عراقجي حتى الان لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وسلطنة عمان والاردن واجرى محادثات مع كبار المسؤولين في هذه الدول.

انتهى ** 2342