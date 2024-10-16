١٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:١١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85630399
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عراقجي: عهد سياسة الاوروبيين الخبيثة "فرق تسد" ولى منذ امد بعيد

١٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:١١ ص
رمز الخبر: 85630399
عراقجي: عهد سياسة الاوروبيين الخبيثة "فرق تسد" ولى منذ امد بعيد

طهران / 17 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- صرح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إن عهد سياسة الاوروبيين الخبيثة "فرق تسد"  في منطقتنا قد ولى منذ امد بعيد.

وكتب عراقجي على منصة إكس فجر اليوم الخميس: لقد ولى منذ امد بعيد عهد سياسة "فرق تسد" الخبيثة التي انتهجها الأوروبيون في منطقتنا.

وأضاف: إن القسم المتعلق بإيران في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي يتضمن في طياته رسائل كثيرة.

وتابع عراقجي: من وجهة نظرنا، من الواضح أن طريق التعاون المبني على الاحترام الذي اقترحناه عليهم في اجتماعات مختلفة، بما في ذلك في نيويورك، قد تم الرد عليه الآن من خلال رغبة أوروبا في "المواجهة" من خلال حظر رحلات الركاب وتوجيه تهمة "الاحتلال" العبثية الى إيران!.

وأضاف وزير الخارجية: الجزر الثلاث كانت دائما تابعة لإيران وستظل كذلك إلى الأبد.

انتهى ** 2342

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