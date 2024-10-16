بقائي: ليس لدى إيران أي رغبة في اللعب بالنار

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، أعلن إسماعيل البقاعي على منصة إكس فجر اليوم الخميس: سيدي! إيران ليس لها اي رغبة في اللعب بالنار (خلافاً لممثلكم في المنطقة)؛ بل على العكس من ذلك، فإن إيران تحاول إطفاء النار المشتعلة بواسطة الأسلحة التي تبرعتم بها لإسرائيل.

وأضاف: إن تحذيركم خادع بشكل مقرف!.

وتابع بقائي: إن الشركاء في الجريمة ويبررون الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وقتل الأبرياء وانتهاك القانون الدولي الإنساني، ليس لهم مكانة أخلاقية لوعظ الاخرين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: كما أن كلامكم يفتح جرحاً قديماً تركته الأسلحة الكيماوية التي تبرعتم بها لصدام في الثمانينات في أجساد وحياة شعبنا.

انتهى ** 2342