وصول جثمان الشهيد نيلفروشان الى اصفهان

وكان في استقبال الجثمان الطاهر، في مطار اصفهان، عدد من المسؤولين وحشد من اسر الشهداء.

وستجري صباح اليوم الخميس مراسم تشييع الشهيد نيلفروشان ومواراته الثرى بمشاركة شعبية.

يذكر ان جثمان الشهيد نيلفروشان قد تم تشييعه رسميا وشعبيا في مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف في العراق ومن ثم نقل الى طهران حيث تم تشييعه بمشاركة جماهيرية واسعة.

وبعدها نقل الجثمان الطاهر الى مدينة قم المقدسة حيث جرت له مراسم تشييع جماهيرية حاشدة وكذلك في مدينة مشهد المقدسة قبل نقله الى مدينة اصفهان.

جديره بالاشارة الى ان الشهيد اللواء نيلفروشان استشهد يوم الجمعة 27 ايلول/سبتمبر اثر غارة جوية صهيونية غادرة على الضاحية الجنوبية لبيروت بمعية امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ومرافقيهما.

انتهى ** 2342