١٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85630448
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استشهاد احد كوادر القوات الخاصة في اشتباك مسلح جنوب شرق ايران

١٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٣٦ ص
رمز الخبر: 85630448
استشهاد احد كوادر القوات الخاصة في اشتباك مسلح جنوب شرق ايران

جيرفت / 17 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن نائب حاكم مدينة كهنوج جنوب محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق ايران عن استشهاد احد كوادر القوات الخاصة واصابة 3 آخرين بجروح طفيفة خلال اشتباك مسلح وقع في مدينة كهنوج.

وقال حسين نظري في تصريح لمراسل وكالة "إرنا" مساء الأربعاء: إن هذا الحادث وقع في الساعات الأولى من مساء الاربعاء.

وحددت بعض المصادر بان الاشتباك حصل مع عصابات تهريب مخدرات.

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