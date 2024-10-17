استشهاد احد كوادر القوات الخاصة في اشتباك مسلح جنوب شرق ايران

وقال حسين نظري في تصريح لمراسل وكالة "إرنا" مساء الأربعاء: إن هذا الحادث وقع في الساعات الأولى من مساء الاربعاء.

وحددت بعض المصادر بان الاشتباك حصل مع عصابات تهريب مخدرات.

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