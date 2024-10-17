لبنان: المقاومة تقصف "كريات شمونة" وتدمر دباباتي "ميركافا" في مرتفعات اللبونة

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، قصفها مستوطنة "كريات شمونة" بصلية صاروخية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الصواريخ تسببت في أضرار بالممتلكات، كما أفادت "هيئة البث" باندلاع حريق في مبنى تعرض لضربة مباشرة من إطلاق الصواريخ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه بعد القصف الأخير من لبنان على "كريات شمونة"، تم إخطار من لا يزال فيها بالإستعداد لإخلائهم إلى طبريا.

كذلك، أعلنت المقاومة، استهدافها دبابة "ميركافا" في مرتفع اللبونة بصاروخ موّجه ما أدّى إلى احتراقها ومقتل وإصابة طاقمها. وسريعاً، أعلنت في بيانه تلاه، استهداف دبابة "ميركافا" ثانية في نفس المرتفع، ما أدى إلى نفس النتيجة.

من جهته، أورد الاعلام اسرائيلي، أنّ صفارات الإنذار دوّت وسط الجليل والأغوار والجليل الأعلى، وصولاً إلى سخنين ومرج بني عامر، لافتةً إلى حصول هجوم صاروخي كبير من لبنان على الشمال.

وقبل ذلك، أجبرت المقاومة، مسيّرتين إسرائيليتين على التراجع من أجواء الجنوب اللبناني ومغادرتها، بعدما تصدت لهما عبر إطلاق صواريخ أرض - جو في اتجاههما، عند الساعة السادسة والنصف من مساء أمس الأربعاء.

واستهدفت المقاومة 4 تجمعات لجنود الاحتلال، بحيث قصفت كلاً منها بصلية صاروخية؛ الأول في "مسكاف عام" (عند الخامسة والنصف من بعد الظهر)، الثاني بين بلدتي عديسة ومركبا (عند الـ5:40 من بعد الظهر)، الثالث في وادي هونين (عند الـ6:55 مساءً) والرابع في خلة وردة (عند الـ9:10 مساءً).

وفي عمليتين متزامنتين، عند الـ9:25 مساء أمس، استهدف حزب الله ثكنة "يفتاح" بصلية صاروخية، بينما جدّد استهداف مربض المدفعية في "دلتون" بصلية صاروخية أيضاً.

إضافةً إلى ذلك، جدّدت المقاومة الإسلامية في لبنان قصف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية (عند الـ6:50 مساءً)، وذلك بعدما استهدفتها بصلية صاروخية كبيرة فجراً.

انتهى ** 2342