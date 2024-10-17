وفد القوات المسلحة الايرانية يجري محادثات مع رئيس اركان القوات المسلحة العمانية

وكان الوفد العسكري الايراني رفيع المستوى قد زار مسقط خلال هذا الاسبوع للمشاركة في الدورة الـ 19 اللجنة المشتركة للصداقة العسكرية بين ايران وسلطنة عمان، واجرى محادثات حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للطرفين بما يسهم في تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وزار الوفد العسكري الايراني مركز الامن البحري وكذلك كلية الهندسة بوزارة الدفاع العمانية.

وكانت اللجنة المشتركة للصداقة العسكرية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان قد بدأت دورتها الـ 19 السنوية يوم الاثنين الماضي استضافتها سلطنة عمان.

وتراس الجانب الايراني في الاجتماع العميد محمد احدي رئيس العلاقات الدولية والدبلوماسية الدفاعية بهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية والجانب العماني العميد حامد البلوشي مساعد الاركان العامة للقوات السلطانية العمانية لشؤون العمليات والتخطيط.