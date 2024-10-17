١٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ م
رمز الخبر: 85631001
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journalistکاظم شماعییان

رسالة قائد الثورة، تكريما لالتزام وصمود كريمة الامام الخميني (رض)

١٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ م
رمز الخبر: 85631001
رسالة قائد الثورة، تكريما لالتزام وصمود كريمة الامام الخميني (رض)

طهران/ 17 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – اشاد قائد الثورة الاسلامية في رسالة بمناسبة مراسم تكريم كريمة الامام الخميني (رض) السيدة زهراء مصطفوي رئيسة هيئة امناء جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني، اشاد بصمودها وتمسكها بنهج الامام والقائد العظيم الراحل.

وقال سماحة اية الله الخامنئي في رسالته ان تكريم السيدة مصطفوي كريمة الامام الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية رضوان الله عليه، هو اجراء لائق وجدير.

واضاف سماحته ان هذه السيدة الكريمة وبتلك القدرة والعزيمة التي يُتوقع من ابنة ذلك الاب رفيع المنزلة والمقام، اظهرت تمسكها والتزامها بنهج الامام والقائد العظيم الراحل وسارت على نفس الطريق والنهج؛ والمثال على ذلك هو تشكيل وادارة جمعية الدفاع عن فلسطين.

وابتهل القائد الى الله سبحانه وتعالى بدوام التوفيق لهذه السيدة المكرمة.

يذكر ان المؤتمر الدولي للمجاهدين في الغربة، عقد اليوم الخميس في المرقد الرضوي الطاهر تكريما للمقام الشامخ لشهداء طريق القدس الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اسماعيل هنية وتكريم خادمة القدس الدكتورة مصطفوي كريمة الامام الخميني (رض) رئيسة هيئة امناء جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

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journalistکاظم شماعییان

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