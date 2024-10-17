قاليباف: مكافحة اسرائيل، هي اساس مدرسة الامام الخميني (رض)

واضاف قاليباف في كلمة القاها اليوم الخميس في المؤتمر الدولي التاسع لشهداء الغربة بمدينة مشهد (شمالي شرق) ان الامام الخميني (رض) اعتبر اسرائيل بانها صنيعة امريكا موضحا ان مكافحة الكيان الصهيوني كامنة في جوهر وصلب الثورة الاسلامية.

واكد ان مواكبة الامة الاسلامية للامام الراحل الذي كان يؤمن بالشعب، تحققت مع مجاهدين صمدوا بوعي وشجاعة وضحوا بارواحهم من اجل فلسطين.

ومضى قاليباف يقول ان النضال ضد الكيان الصهيوني قد عبر اليوم الحدود الايرانية وان نرى في لندن وباريس وباقي المدن الاوروبية والجامعات الامريكية صوتا مرتفعا تنديدا بظلم الكيان الصهيوني ودعم فلسطين، فان ذلك نابع من مدرسة الامام الخميني (رض).

واكد ان هذه المدرسة والنضال ضد الكيان الصهيوني سيستمران في ظل تبيان قائد الثورة على اساس العقلانية المتلازمة للعدالة والمعنوية.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان النضال ضد الكيان الصهيوني القاتل للاطفال هو وجودي ومتعلق بالماهية في الوقت ذاته، فاننا ان لم نكن نعترف بهذا الكيان، فاننا لا نقبله من ناحية الوجود والماهية.