روسيا تحذّر "إسرائيل" من توجيه ضربة للبنية التحتية النووية الإيرانية

وقال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، إنّ "روسيا تحذّر إسرائيل من أي ضربات على المنشآت النووية الإيرانية"، مضيفاً أنّ "موسكو على اتصال دائم مع إيران، بغضّ النظر عن مستوى التوترات في المنطقة".

وتابع ريابكوف: "لقد حذرنا مراراً وما زلنا نحذر، حتى من التفكير الافتراضي في إمكانية شنّ هجوم على المنشآت النووية والبنية التحتية النووية"، معتبراً أنّ هذا الأمر "سيكون تطوراً كارثياً ونفياً تاماً لتلك المسلّمات والتفاهمات الأساسية في مجال ضمان السلامة النووية الموجودة".

نائب وزير الخارجية الروسية أكّد أيضاً أنّ "موسكو تتبادل تقييمات الوضع في الشرق الأوسط مع طهران"، موضحاً: "نحن على اتصال دائم بالجانب الإيراني، فهي لا تعتمد على التقلّبات في المقياس السياسي ودرجة التوتر في المنطقة، التي أصبحت الآن عالية للغاية وتسبّب قلقاً كبيراً".

وبالنسبة إلى موقف موسكو من واشنطن بهذا الشأن، قال ريابكوف إنّ "أي آفاق للحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لن تكون ممكنة إلّا بعد تخلي واشنطن عن سياستها المعادية لروسيا".

وقبل أيام، أعرب ريابكوف عن قلق روسيا إزاء إشارات التصعيد الإسرائيلية بتوجيه ضربة ضد إيران، والتي يمكن أن تشمل المنشآت النووية الإيرانية.

وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية إنني قلق بشدة من أي تصعيد حالي بشأن العواقب الوخيمة التي ستجري فيما لو قامت "إسرائيل" بضرب المنشآت النووية الإيرانية، ينبغي أن تبقى المنشآت النووية خارج إطار أي صراع.

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