حزب الله يدكّ مستوطنة "كفر فراديم".. ويستهدف تجمعات الاحتلال عند الحافة الأمامية

وفي آخر عملياتها، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة الـ 8:30 من صباح اليوم الخميس مستوطنة "كفر فراديم" بصلية صاروخية.‏

وعند الساعة الـ 09:00 صباحاً، استهدف مجاهدو المقاومة تجمعاً ‏لجنود الاحتلال عند بوابة مستوطنة "مسكاف عام" بصلية صاروخية.‏

ثم عند الساعة الـ12:00 ظهراً، استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال بين كفركلا والعديسة بقذائف المدفعية، محققةً إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة قد استهدفت عند الساعة 08:30 صباحاً، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السدانة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.

وفي نفس الساعة، استهدفت المقاومة أيضاً تجمعاً لجنود الاحتلال في مزرعة برختا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية ‏استهداف مجاهديها عند الساعة الـ9 من صباح اليوم الخميس، دبابتي "‏ميركافا" في مرتفع اللبونة، بالصواريخ الموجّهة، ما أدّى إلى احتراقهما ووقوع ‏طاقميهما بين قتيل وجريح.

وبذلك، يرتفع عدد دبابات "الميركافا" التي استهدفتها المقاومة في الموقع نفسه اليوم، إلى 4 دبابات، بعدما كانت قد ‏استهدفت عند الساعة الـ12:50 مساءً وعند الساعة الـ2 فجراً، دبابتي "ميركافا" في مرتفع اللبونة بالصواريخ الموجّهة، ما أدّى إلى احتراقهما ووقوع طاقميهما بين قتيل وجريح.

وفي السياق، أفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان، بأنّ خسائر الاحتلال في دبابات "الميركافا" منذ بدء العملية البرية، وصلت إلى 17 في 17 يوماً، أي بمعدّل دبابة كل يوم. وتأتي هذه العمليات دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

*صفارت إنذار وسقوط صواريخ

في غضون ذلك، أفادت مراسلة الميادين في الجنوب عن صلية صاروخية في اتجاه تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وأوردت "قناة الـ 12" الإسرائيلية معلومات عن إطلاق 30 صاروخاً من لبنان تجاه الجليل الغربي.

ودوّت صفّارات الإنذار في مستوطنة "معالوت ترشيحا" ومحيطها في الجليل الغربي، واندلاع حرائق في المستوطنة في إثر سقوط عدد من الصواريخ من لبنان.

كما دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات المطلة و"كفار جلعادي" و"مسكاف عام" و"مرغليوت" في إصبع الجليل.

وبإقرار الإعلام الإسرائيلي فإنّ دويّ صفارات الإنذار مستمر في مناطق واسعة في الشمال.

انتهى ** 2342