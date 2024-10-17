قائد بحرية الجيش الايراني: شعلة المقاومة تزداد توهجا باستشهاد كل مقاتل

وقال الأدميرال إيراني في كلمته اليوم الخميس في الحفل الختامي لـ "الملتقى الدولي التاسع للمجاهدين في الغربة" المنعقد في مدينة مشهد الايرانية: ان الكيان الصهيوني بكل صاروخ يضرب به قلب غزة، انما يلهب قلوب المؤمنين ويوجه إليه آلاف القبضات المشدودة.

واعتبر عدوان الكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية دليلا على الرعب والخوف والفشل لدى أعداء الإسلام، وقال: إن الكيان الصهيوني المزيف سيركع على ركبتيه رغم كل الدعم الذي يحظى به ولن يهدأ له بال في أي مكان.

وتابع قائد بحرية الجيش: إنهم لا يعلمون أنه مع استشهاد كل مقاتل في جبهة المقاومة، ستصبح شعلة المقاومة أكثر توهجا وسيأتي آلاف المقاتلين الآخرين إلى الساحة بدماء الشهداء.

وقال: نقول للأعداء أنتم ادنى من أن تقفوا ضد إرادة الدول الإسلامية وجبهة المقاومة.

واعتبر الأدميرال إيراني أن فلسطين هي إحدى ساحات جبهة المقاومة، وأضاف: إن المشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعاني منها الكيان الصهيوني هي نتيجة قوة المقاومة وإرادة الشعوب والمسلمين.

وتابع: "على جبهة المقاومة أن تعمل على نشر وتعزيز نظرية المقاومة ضد عدو الإنسانية بكل عزيمة. وواجبنا هو الدعم غير المشروط ضد الكيان الصهيوني قاتل الاطفال وغير الشرعي".

وقال قائد بحرية الجيش: إن الأشخاص الذين نهضوا في مختلف دول العالم واحتجوا بصوت عالٍ على جرائم الكيان الصهيوني، مؤشر على الضمائر التي استيقظت ضد الكيان الصهيوني المعادي للإنسانية.

واكد الادميرال ايراني إن واجبنا اليوم هو أن نتحد ضد الظلم من أجل تحقيق النصر النهائي.

انتهى ** 2342