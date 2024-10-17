١٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٣١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85631197
T T
٠ Persons

السفيران الايراني والفرنسي في بغداد يبحثان بشان التطورات الإقليمية  

١٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٣١ م
رمز الخبر: 85631197
السفيران الايراني والفرنسي في بغداد يبحثان بشان التطورات الإقليمية  

بغداد / 17 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- ناقش سفيرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرنسا في العراق آخر التطورات في المنطقة وإمكانية قيام الحكومة الفرنسية بدور أكثر فعالية من أجل ممارسة الضغط لوقف الهجمات الهمجية للكيان الصهيوني في لبنان.

واكد السفير الايراني محمد كاظم آل صادق ونظيره الفرنسي باتريك دورال ضرورة استخدام الطاقات المختلفة لوقف الصراعات وإرساء وقف إطلاق النار في المنطقة نظرا لتصاعد هجمات الكيان الصهيوني في قطاع غزة ولبنان.

وفي هذا اللقاء قال السفير الفرنسي في العراق: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول إيجاد حل لغزة ولبنان للخروج من حالة الصراع، وفي هذا الصدد أجرى اتصالات مختلفة مع قادة بعض الدول.

كما قيّم الطرفان بالمفيد اللقاء الأخير بين الرئيسين الإيراني والفرنسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والمكالمة الهاتفية بينهما قبل أيام.

ودعا سفيرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرنسا لدى العراق للمحافظة على العلاقة بين البلدين على مختلف المستويات، وخاصة على مستوى القادة، لإيجاد حل لخفض التوتر في المنطقة.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .