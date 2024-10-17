السفيران الايراني والفرنسي في بغداد يبحثان بشان التطورات الإقليمية  

واكد السفير الايراني محمد كاظم آل صادق ونظيره الفرنسي باتريك دورال ضرورة استخدام الطاقات المختلفة لوقف الصراعات وإرساء وقف إطلاق النار في المنطقة نظرا لتصاعد هجمات الكيان الصهيوني في قطاع غزة ولبنان.

وفي هذا اللقاء قال السفير الفرنسي في العراق: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول إيجاد حل لغزة ولبنان للخروج من حالة الصراع، وفي هذا الصدد أجرى اتصالات مختلفة مع قادة بعض الدول.

كما قيّم الطرفان بالمفيد اللقاء الأخير بين الرئيسين الإيراني والفرنسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والمكالمة الهاتفية بينهما قبل أيام.

ودعا سفيرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرنسا لدى العراق للمحافظة على العلاقة بين البلدين على مختلف المستويات، وخاصة على مستوى القادة، لإيجاد حل لخفض التوتر في المنطقة.

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